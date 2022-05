Jack Kehler ist tot: "The Big Lebowski"-Star mit 75 verstorben

Letzte Rolle in "Love, Victor"

Namhafte Produktionen mit Kehler finden sich auch im Serienbereich - von "Star Trek: Deep Space Nine" über "24" bis hin zu "The Man in the High Castle". Seine letzte Rolle hatte Kehler laut des Berichts in der Hulu-Serie "Love, Victor", wo er einmal mehr den Vermieter mimte.