Zusammengenähtes Hinterteil

In "Jackass: Forever" lässt es Steve-O wieder ordentlich krachen, die zuvor erwähnte Distanz zum jugendlichen Leichtsinn ist zumindest auf der Leinwand nicht zu sehen. Unter anderem schnupft er im Film Wasabi – was fast schon zahm anmutet im Vergleich zu dem, was er in den vergangenen Jahren vor der "Jackass"-Kamera auf sich genommen hat: So sprang er einst aus Flugzeugen, hat sich seine Arschbacken zusammennähen lassen, seinen Hodensack in der Öffentlichkeit an seinen Oberschenkel getackert oder sich Regenwürmer durch die Nase gezogen.