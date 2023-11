Der Oscarpreisträger Jamie Foxx (55) muss sich wegen einer angeblichen sexuellen Belästigung vor Gericht verantworten. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die unter anderem auch dem "People"-Magazin vorliegen sollen. Demnach behauptet eine Frau, dass sie in einem New Yorker Restaurant im Jahr 2015 von dem Schauspieler sexuell belästigt wurde. Er habe sie "absichtlich und ohne ihre Zustimmung unter Anwendung von Gewalt offensiv berührt", heißt es. Der New Yorker Supreme Court beschäftigt sich nun mit der Sache.