Mit einer Dokumentation über die US-Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez ist das diesjährige New Yorker Tribeca-Filmfestival eröffnet worden. Lopez erschien am Mittwochabend (Ortszeit) zur Weltpremiere der Netflix-Dokumentation "Halftime" im United Palace in Manhattan. "Danke euch so sehr, dass ihr gekommen seid. Ich wollte gar nichts sagen, ich wollte mich rausschleichen", sagte die 52-Jährige nach der Vorstellung Medienberichten zufolge.