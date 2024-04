"Die beste Version von mir selbst"

Mit "Honest" gibt die aus Filmen wie "Honey" und "Fantastic Four" bekannte Schauspielerin ihr Herzensprojekt auf. "Als ich The Honest Company gründete, wollte ich die Konsumgüterindustrie verändern, und ich kann mit Stolz sagen, dass wir genau das geschafft haben", so Alba. "Honest war eine Herzensangelegenheit für mich – eine, die mir gezeigt hat, was möglich ist, wenn man einem Unternehmen einen Sinn verleiht."

Gänzlich werde das von Alba gegründete Unternehmen mit Fokus auf Transparenz und Nachhaltigkeit jedoch nicht auf die Schauspielerin verzichten müssen. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, werde Alba weiterhin im Firmenvorstand bleiben.