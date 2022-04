Kathy Lamkin aus "No Country for Old Men" ist tot

Kathy Lamkin ist tot. Die US-amerikanische Schauspielerin starb bereits am 4. April nach einer kurzen Krankheit. Sie wurde 74 Jahre alt. Das gab ihre Familie nun gegenüber "Deadline" bekannt. "Kathy wird von ihrer Familie und ihren Freunden vermisst werden", heißt es darin unter anderem. "Sie hinterließ bei allen, denen sie in ihrem Leben auf dieser Erde begegnete, einen bleibenden Eindruck".

Sie stahl in "No Country for Old Men" Javier Bardem die Show