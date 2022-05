Lea Seydoux: Intimitäts-Koordinatoren hätten bei "Blue" versagt

Intimitäts-KoordinatorInnen

Seit einigen Jahren ist die Berufsgruppe der Intimitäts-KoordinatorInnen von Filmsets nicht mehr wegzudenken. Sie kümmern sich darum, dass die Planung und der Dreh von Sex-Szenen für alle Beteiligten möglichst reibungslos abläuft (und das ist wirklich nicht als zweideutiges Wortspiel gemeint). Im Vorfeld wird mit den SchauspielerInnen zum Beispiel genauestens festgelegt, welche Körperteile sie entblößen möchten und wie die entsprechende Szene choreografisch aufgebaut sein soll, damit sich dabei alle wohlfühlen können.

Bei "Blau ist eine warme Farbe" wurde hingegen keine Hilfe dieser Art hinzugezogen, und Seydoux bedauert das nicht: "Es waren nicht nur die Sex-Szenen, die hier eine Herausforderung darstellten, sondern der ganze Dreh-Prozess. Die Art, wie dieser Film entstand, war verrückt und der Typ [gemeint ist Regisseur Kechiche] ist einfach irre."

Dennoch stellte sich der Dreh für die Schauspielerin als wichtige Erfahrung heraus und hatte ihre Karriere beeinflusst: "Die Arbeit beanspruchte ein Jahr meines Lebens und ich habe alles für diesen Film gegeben. Dadurch wurde mein Leben auf verschiedene Weisen verändert." Zuletzt war sie in "James Bond: Keine Zeit zu sterben" und in Wes Andersons "The French Dispatch" zu sehen. Im kommenden Juli startet auch die Medien-Satire "France", in der sie eine gefeierte Kriegsreporterin und TV-Journalistin auf der Abwärtsspirale spielt.

"Blau ist eine warme Farbe" kann derzeit auf Amazon Prime ausgeliehen oder gekauft werden.

