"Love is Blind": Shake bereut nichts – und das wundert uns nicht

Shake: "Es tut mir nicht leid."

Natürlich äußerte sich auch Shake selbst zu dem Backlash, den er in den letzten Wochen erfahren hatte – und zeigt sich völlig uneinsichtig. Das sollte aber kaum überraschen, denn so wie man Shake in der Reality-Serie wahrnehmen konnte, scheint er ein Mann zu sein, der alles genau so sagt, wie er es auch meint.

"Wie ich schon einmal gesagt habe, gibt es einige Dinge, an denen ich für mich arbeiten und mich bessern will. Aber was ich nicht mache, ist, so zu tun, als wäre ich traurig oder mir würde etwas leid tun – das sind Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, und Dinge, über die ich nie reden können werde. Es tut mir nicht leid. Ich denke, dass ich in dieser Situation das Beste daraus gemacht habe", so der "Love is Blind"-Kandidat.

"Ihr müsst mich nicht mögen. Nur ich muss mich mögen", so Shake. "Ich habe mich wie ein Bösewicht gefühlt, also habe ich einen gespielt. Das hat sogar teilweise Spaß gemacht, aber ja, seid gewarnt", fügte er abschließend hinzu.

Damit bezieht er sich wohl auf die Reunion, die ab 4. März auf Netflix zu sehen ist. Das Drama zwischen den KandidatInnen der zweiten Staffel ist offenbar noch nicht zu Ende.