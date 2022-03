Mitsprache bei "Der Bachelor"

In der fünften Folge von Bachelor Dominik Stuckmann sorgte ein Horror-Date für Aufregung bei den Fans: Anlässlich des Tages der Toten legte sich Stuckmann in einen offenen Sarg, und die Kandidatinnen sollten "letzte Worte" an ihn richten, die sie ihm gerne noch gesagt hätten. Sehr makaber und wohl kaum im Sinne des mexikanischen Feiertages, wurde das Date so durchgezogen, auch wenn Kandidatin Christina davon überhaupt nicht begeistert war.

"Da klappte mir die Kinnlade runter. Das fand ich einfach nicht angebracht und geschmacklos und nicht passend und ich habe mich gewundert, dass das so durchzogen und gezeigt wurde", sagte Andrej Mangold im Interview mit "Promiflash" dazu.

Er erklärte, dass Stuckmann dieses Date auch umgestalten hätte können, es sei also seine bewusste Entscheidung gewesen, dass dieses Desaster-Date in dieser Form stattgefunden hat. "Ich hatte einen Vorschlag der Produktion, dass es ein Einzeldate geben kann. Ich habe mich in dieser Situation nicht dazu in der Lage gefühlt, und dann wurde das Ganze auch zu einem Gruppendate umgestaltet. Von daher hat der Bachelor durchaus das Recht, mitzusprechen."

"Der Bachelor" läuft jeden Mittwoch zur Primetime auf RTL und auf RTL+. Das Finale ist ab 30. März zu sehen.