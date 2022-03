"Love is Blind": Sind Shayne und Shaina ein Paar?

Wenn man sich bei einer Reality-Serie anmeldet, um die große Liebe zu finden und schließlich zu heiraten, muss man sich auf das Kennenlernen mehrerer potentieller PartnerInnen einlassen. Da kann es nicht überraschen, dass manche TeilnehmerInnen mit mehreren KandidatInnen Beziehungen eingehen und Gefühle für verschiedene Menschen aufbauen. Dadurch wird aber die Suche nach der Liebe in solchen Shows natürlich nur noch schwieriger – und egal wie man sich entscheidet, jemand kann verletzt werden.

So war es in der ersten Staffel von "Love is Blind", und so war es auch in der zweiten Staffel der Datingshow. In den neuen Folgen entstand ein Liebesdreieck zischen Shayne, Shaina und Natalie – wobei Letztere am wenigsten davon mitbekommen hatte, wenn man dem glauben darf, was ausgestrahlt wurde.

Schlussendlich entschied sich Shayne für Natalie und machte ihr einen Heiratsantrag. Shaina nahm hingegen einen Antrag von Teilnehmer Kyle an, löste die Verlobung aber innerhalb kürzester Zeit wieder auf.

Bei einer Reunion des Casts erklärte sie dann Shayne, dass sie ohnehin nur ihn wollte, Gefühle für ihn hätte und dass seine Beziehung mit Natalie "ein Witz" sei. Das änderte jedoch seine Entscheidung für Natalie nicht. Im Finale wurde dann gezeigt, dass sie Shayne aber nicht das Jawort geben konnte. Diese Wendung ließ die Frage aufkommen, ob Shayne und Shaina nach der Show doch ein Paar wurden.