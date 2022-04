Darum hat Maisie Williams ihre "Game of Thrones"-Rolle gehasst

Wird Arya in einem Spin-Off zurückkehren?

Auf ein mögliches GoT-Sequel angesprochen und die Aussichten, bei dieser Gelegenheit erneut in die Rolle der Arya zu schlüpfen, meinte Williams: "Ich blicke auf diese Rolle heute mit Stolz zurück, aber zugleich habe ich Angst, dass sich bei einer Rückkehr ein Gefühl der Traurigkeit einstellen könnte. Ich sage zwar nicht, dass ein Revival gänzlich undenkbar wäre, doch in diesem Interview will ich keine falschen Hoffnungen erwecken. Die Fans sollen nicht etwa glauben, dass ein Spin-Off bereits eine beschlossene Sache ist. Es müsste einfach alles passen: die Story sollte sich in die Welt der anderen GoT-Spin-Offs perfekt einfügen, und es müssten die richtigen Leute zur richtigen Zeit an mich herantreten."

Dann drücken wir die Daumen, dass alle diese Voraussetzungen möglichst bald in Erfüllung gehen, denn seitdem Maisie Williams ihre Abneigung gegenüber der Rolle überwunden hat, wäre es doch bestimmt auch für sie spannend, neue Möglichkeiten der Figuren-Entwicklung zu erkunden.