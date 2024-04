Der unberechenbare Schrecken der Regisseure

Als Rebell und unberechenbarer Faktor machte sich Brando selbstverständlich auch an den unzähligen Filmsets seiner Karriere einen Namen. So setzte er etwa 1968 inmitten der Dreharbeiten zu "Queimada - Insel des Schreckens" (1979) durch, das Filmset von Kolumbien nach Marokko zu verlegen, weil ihm in Südamerika die Hitze, die Mücken und das Essen auf die Nerven gingen. Auch beim Dreh des Westerns "Duell am Missouri" (1976) im Jahr 1975 gab er den Querulanten und trieb den Regisseur in den Wahnsinn, indem er seine Rolle plötzlich mit irischem Akzent sprach und immer wieder kleine Gags einbaute, die nicht im Drehbuch vorgesehen waren.

Ebenfalls als legendär gelten die Dreharbeiten zu dem Antikriegsfilm "Apocalypse Now", bei denen er den Regisseur Coppola bei seiner Anreise auf den Philippinen mit einem drastisch veränderten Erscheinungsbild schockierte. Nachdem er ein halbes Jahr zuvor für eine Rekordgage von 3,5 Millionen Dollar unter Vertrag genommen wurde, erschien er nun mit einem Körpergewicht von über 110 Kilogramm, mit rasiertem Schädel und in desaströser gesundheitlicher Verfassung am Set. Wie die Filmgeschichte zeigen sollte, tat dies seiner legendären schauspielerischen Leistung in der Rolle des verrückt gewordenen Colonel Walter E. Kurtz keinerlei Abbruch.