Tod seiner Freundin und seiner Mutter

Nach kleineren Auftritten in diversen Serien und Fernsehfilmen ergatterte Travolta 1976 die Hauptrolle im Drama "The Boy in the Plastic Bubble" - und verliebte sich unsterblich in die 18 Jahre ältere Schauspielerin Diana Hyland, die in dem TV-Film seine Mutter spielte. Nur kurze Zeit später bekam sie die Diagnose Brustkrebs.

Bis zu ihrem Tod am 27. März 1977 im Alter von 41 Jahren blieben Hyland und Travolta ein Paar. Im September des gleichen Jahres gewann Diana Hyland posthum einen Emmy Award als beste Nebendarstellerin für ihre Performance in "The Boy in the Plastic Bubble". Travolta nahm damals den Preis stellvertretend für sie entgegen. "Wo immer du bist, Diana, ich liebe dich", sagte er auf der Bühne.

Der nächste Krebstod erschütterte bereits ein Jahr später das Leben von John Travolta. Seine geliebte Mutter, Helen Travolta, geborene Helen Cecilia-Burke (1912-1978), verlor im Dezember 1978 den Kampf gegen den Krebs. Sie wurde 66 Jahre alt.