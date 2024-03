Fast 25 Jahre ist es her, dass mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" im Jahr 2001 die Verfilmung des ersten Romans der Harry-Potter-Buchreihe in die Kinos kam. Mittlerweile sind die seinerzeit jugendlichen Fans der ersten Stunde erwachsen geworden - was jedoch viele von ihnen nicht davon abhält, auch weiterhin alles zu sammeln, was an Merchandising auf den Markt kommt. Miriam Margolyes (82), die in der Reihe die Hogwarts-Professorin Pomona Sprout verkörperte, findet das ziemlich bizarr.