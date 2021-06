20 Jahre "Moulin Rouge": Nicole Kidman schwelgt in Erinnerungen

"Moulin Rouge" feierte 2001 auf dem Filmfestival in Cannes Premiere. McGregor spielt in dem Film den Schriftsteller Christian, der sich im legendären Pariser Nachtclub Moulin Rouge in den Showstar Satine (Kidman) verliebt.

Das Musical erhielt zwei Oscars für die besten Kostüme und das beste Szenenbild sowie sechs weitere Nominierungen, darunter für Kidman als beste Hauptdarstellerin.