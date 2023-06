Mit "How I Met Your Mother" zum legendären Macho

Die Rolle des Barney Stinson verkörperte der Mime ab 2005. Mit seiner Darstellung des einfallsreichen Womanizers im Anzug eroberte er die Herzen des Publikums. Bis zum Finale 2014 war er in der Sitcom an der Seite von Josh Radnor (48), Alyson Hannigan (49) und Co. zu sehen. 2023 hatte Harris auch im Spin-off "How I Met Your Father" einen Comeback-Auftritt als Barney.

Die fiktive Figur prägte die Popkultur maßgeblich, der in der Serie thematisierte "Bro-Code" schaffte 2008 den Schritt in die Wirklichkeit - das Sachbuch wurde von Matt Kuhn verfasst, der auch Drehbuchautor der Sitcom war. Kuhn brachte 2010 zudem das "Playbook" aus der Sendung in den Buchhandel - mit Harris' Konterfei.