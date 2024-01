Ein gewisser Drang, ihren eigenen Weg zu gehen, machte sich bei Proll schon früh bemerkbar. Geboren am 12. Jänner 1974, wuchs sie zunächst im Waldviertel nahe der tschechischen Grenze - vor allem bei ihrer Großmutter - auf, übersiedelte aber schon im Teenageralter nach Wien, um dort erste Schauspiel-, Tanz- und Gesangsstunden zu nehmen. Nach der Matura am katholischen Mädchengymnasium Sacré Cœur besuchte sie ein Jahr lang die "Theater an der Wien Studios" der Vereinigten Bühnen Wien.

1996 schloss sie an den "Performing Arts Studios Vienna" ab, wobei sie noch während ihrer Ausbildung an Musicalproduktionen etwa in Kärnten oder Niederösterreich mitwirkte. 2004 spielte sie außerdem die Hauptrolle in der VBW-Produktion "Barbarella" am Raimund Theater. Die Musicaladaption des Kultcomics fiel in der Kritik allerdings recht einhellig durch.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Fokus Prolls aber ohnehin schon in Richtung Film- und Fernsehfach verschoben. Einem breiten Kinopublikum stellte sich die Schauspielerin erstmals 1998 vor, als sie an der Seite von Roland Düringer dessen Frau und somit eine Hauptrolle im Superhit "Hinterholz 8" spielte. Der endgültige Durchbruch gelang Proll ein Jahr später in Barbara Alberts "Nordrand". Für ihre Rolle der jungen, ungewollt schwangeren Jasmin wurde sie nicht nur als "Shooting Star" bei der Berlinale gefeiert, sondern auch mit dem Marcello-Mastroianni-Preis als beste Nachwuchsdarstellerin bei den Filmfestspielen von Venedig ausgezeichnet.

Es folgten Auftritte in Filmen wie "Ternitz, Tennessee", "Komm, süßer Tod" (beide 2000), "Zwölfeläuten", "Spiel im Morgengrauen" (beide 2001), "Keinohrhasen" (2007) oder "Buddenbrooks" (2008). 2017 legte Proll mit der Romantikkomödie "Anna Fucking Molnar" ihr Drehbuchdebüt vor. Unter der Regie von Sabine Derflinger spielte sie auch die Titelfigur, wofür sie mit einer Romy in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin Kino-/TV-Film" bedacht wurde.