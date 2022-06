Überraschungsauftritt von Zach Braff

In den Credits der dritten Episode von "Obi-Wan Kenobi" flimmerte plötzlich Zach Braffs Name über die Bildschirme. Zu sehen war er aber in der Folge nicht – oder doch?

Doch, war er, zumindest gewissermaßen und irgendwie: Er lieh Freck seine Stimme, dem doppelzüngigen Alien, dessen Aussehen an einen Maulwurf erinnert und von dem man nicht genau weiß, auf welcher Seite er steht. Obwohl er Obi-Wan und Leia bei ihrer Flucht hilft, scheint er dem Imperium nämlich trotzdem treu ergeben zu sein.

Sieht man sich die Folge im Original an und schließt dabei die Augen, mag man bei Freck durchaus Braffs Stimme erkennen. Mit ein bisschen Konzentration.