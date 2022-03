Nach vielen eher eintönigen Jahren ist die Oscar-Verleihung dieses Jahr mit einiger Action über die Bühne gegangen. Vor allem einer dürfte mit seinem Auftritt in Erinnerung bleiben: Will Smith, der gleich zweimal auf die Bühne kam. Dass der Hauptpreis in der Nacht auf Montag an die Tragikomödie "Coda" vergeben wurde, geriet über den Ausbrüchen von Will Smith ziemlich in den Hintergrund.