Owen Wilson spricht über seine Söhne und das Leben als Vater

Postapokalyptische Gutenachtgeschichten

"Es ist lustig, wie man manche Rollen zugeschrieben bekommt. Wenn man erwachsen ist, glaubt man, dass die Kindheit unschuldig und schön war, aber das stimmt nicht. Deshalb mag ich den Film 'Letzter Tango in Paris', als Brando zu der Frau, die über die Schönheit der Kindheit spricht, sagt: 'Ist es schön, zu einer Petze gemacht zu werden? Oder gezwungen zu werden, Authoritäten zu lieben? Ein großer Teil der Kindheit besteht darin, gebrochen zu werden'", erklärte Wilson.

Der Schauspieler sprach auch über seine Qualitäten als Gutenachtgeschichtenerzähler. "Wenn man Gutenachtgeschichten erzählt, ist man manchmal stolz auf sich, dass ihnen die Geschichten so sehr gefallen. Einer von ihnen hat sogar mal gesagt, ich solle mehr aus einer Geschichte machen, weil sie so gut sei. Es ging um eine Gruppe Kinder in einer postapokalyptischen Welt, in der sie von Hunden begleitet werden. Ich versuche meinem Publikum zu gefallen."