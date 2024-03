"Out of Rosenheim"-Regisseur Percy Adlon gestorben

Drehte Filme ohne die großen Hollywoodstudios

In den USA drehte Percy Adlon gerne ohne die großen Hollywoodstudios. Obwohl er einen Moment lang von einer Karriere in der Filmmetropole geträumt habe, habe er schnell erkannt, dass er viel zu dickköpfig dafür sei, sagte er einmal. "Ich will mein eigenes Budget kontrollieren. Ich bleibe lieber dieser kleine Fisch, von dem all die großen Fische in Hollywood denken, "du bist nicht mal Plankton für uns"."

Neben Spielfilmen drehte Adlon in seiner Karriere rund 150 Dokumentarfilme. Im Jahr 2002 gab er zudem mit der Inszenierung von Gaetano Donizettis "Liebestrank" in Berlin sein Debüt als Opernregisseur. Einige Jahre später brachte er "Out of Rosenheim" als Musical auf die Bühne. In Barcelona feierte das Stück Premiere und ging dann auf Tournee. An den Erfolg seines international gefeierten Films kam Adlon damit aber nicht heran.