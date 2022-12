Der damalige Chef von TriStar Pictures, Mike Medavoy (81), habe laut Tarantino einen Blick auf die Liste geworfen und die Rolle zuerst Depp anbieten wollen, danach Slater und danach "jemand anderem als Tim Roth". Erst, wenn dann niemand zugesagt hätte, hätte man schließlich Roth gefragt.

Tarantino habe Medavoy daraufhin ganz direkt gefragt: "Glauben Sie, dass Johnny Depp - der als Pumpkin allein in der Eröffnungsszene und in der Schlussszene zu sehen sein wird - die Einspielergebnisse so sehr steigern wird? Nur, weil er die Rolle spielt?"

Der Studioboss habe entgegnet: "Es wird keinen Cent mehr einspielen. Aber ich würde mich dadurch besser fühlen." Letztlich übernahm nicht TriStar Pictures, sondern Miramax Films die Produktion von "Pulp Fiction".