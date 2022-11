Die 7 besten Filme aller Zeiten – laut Quentin Tarantino!

Der 17-jährige Marty McFly, ohnehin geplagt von typischen Teenie-Problemen, reist gemeinsam mit dem exzentrischen Doc Brown in dessen Zeitmaschine in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft – und erfährt am eigenen Leibe, dass man besser nicht mit und an Timelines herumpfuschen sollte.

Die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie, allen voran der erste Teil, ist ein Meilenstein im Komödien-, vor allem aber im Zeitreisen-Genre. Obwohl bereits rund 30 Jahre alt, überzeugt das dichte Drehbuch immer noch durch zahlreiche Querverweise, originelle Ideen, leichtfüßigen Humor und einen Mix aus SciFi- und Romantic-Comedy. Michael J. Fox erlangte mit der Rolle des Marty McFly Weltruhm.

Ist auf Netflix und Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's zum Film!