Rebel Wilson (43) möchte schon bald ihre Memoiren veröffentlichen. Zwar ist das Buch bereits geschrieben, erscheinen soll es jedoch erst im kommenden April. In einer aktuellen Instagram-Story erzählt die australische Schauspielerin bereits jetzt, wie sie sich beim Schreiben gefühlt hat - und sie deutet zumindest an, was Fans erwartet.

"Und ja, so verbringe ich die Nächte meines Weihnachtsurlaubs", erzählt Wilson in einem Clip, in dem sie Seiten ihres Buchs signiert. "Es fehlen nur noch ein paar Tausend für die ersten Leute, die das Buch kaufen." Die Schauspielerin und Komikerin, die international unter anderem durch die Komödie "Brautalarm" und die "Pitch Perfect"-Filme bekannt wurde, könne es kaum erwarten, dass ihre Fans endlich ihre Memoiren zu lesen bekommen.