Die Schauspielerin Riley Keough (34) ist für einen Emmy nominiert worden - als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in der Miniserie "Daisy Jones & The Six". Im Rahmen der Nominierung dachte sie vermutlich auch an ihre Familie, denn kurz zuvor erinnerte sie sich auf Instagram noch an ihre im Januar gestorbene Mutter Lisa Marie Presley (1968-2023) und ihren am 12. Juli 2020 verstorbenen Bruder Benjamin (1992-2020).

"Vermisse euch beide", schrieb die Schauspielerin in einer Story zu einem älteren Bild, auf dem die beiden zu sehen sind. Lisa Marie lächelt auf der Aufnahme in die Kamera, der junge Benjamin schielt auf seine Nase. Wenige Stunden später bedankte Keough sich in einer weiteren Story für die Nominierung und erklärte, dass sie sich "sehr gesegnet" fühle.