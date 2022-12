Die neue Amazon-Prime-Video-Serie "Daisy Jones & The Six" blickt in die Musikindustrie der 70er Jahre. Die Rockband "The Six" schließt sich mit der Solo-Sängerin Daisy Jones zusammen und sorgt damit für Furore. Die ungleiche Partnerschaft führt zum Mega-Erfolg, doch wer hoch fliegt fällt auch tief. 20 Jahre später sprechen die ehemaligen BandmitgliederInnen über die schwierige Zeit hinter den Kulissen und die Gründe für ihre Auflösung.

Auch wenn die Serie nicht die Geschichte einer wahren Band erzählt, ist die Handlung von der legendären Rockband "Fleetwood Mac" inspiriert. Die Zeitebene, in der die MusikerInnen auf ihre Erfolge zurückblicken, ist wie eine Doku gefilmt und erweckt trotz fiktionalem Drehbuch den Eindruck, als ob es "Daisy Jones & The Six" tatsächlich gegeben hätte.

Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht: