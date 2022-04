Rio Hackford tot: Helen Mirren spricht über Tod des Stiefsohns

Hollywood-Star Helen Mirren (76) und Ehemann Taylor Hackford (77) haben in einem gemeinsamen "People"-Statement über den Tod von Hackfords Sohn und Mirrens Stiefsohn Rio aufgeklärt. Der "The Mandalorian"-Schauspieler und Clubbesitzer war am vergangenen Donnerstag im Alter von 51 Jahren verstorben. Nun gab das Paar bekannt, dass er an den Folgen "eines Aderhautmelanoms, einer sehr aggressiven und seltenen Form von Krebs", verstorben sei.