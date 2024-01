"A Beautiful Mind" als Wendepunkt: Absturz in Raten

Der als schwieriger Zeitgenosse geltende Schauspieler hatte zunächst noch ein paar gute Momente ("Master & Commander"), in großen Rollen besetzte ihn aber nur noch Ridley Scott ("Ein gutes Jahr, "American Gangster", "Der Mann, der niemals lebte", "Robin Hood").

Spätestens ab 2012 ging es dann endgültig bergab. Der Bibelfilm "Noah" sorgte für Irritationen, für seine Nebenrolle in dem geradezu grotesk misslungenen "Die Mumie" erhielt er 2018 seine erste Nominierung für den Anti-Preis Goldene Himbeere.

Ab und zu gibt es noch Highlights, wie eine Golden-Globe-Nominierung für die Serie "The Loudest Voice" - trotz oder wegen dicken Make-ups als "Fox News"-Chef Roger Ailes.

Mittlerweile pendelt Russell Crowe zwischen Hauptrollen in besseren B-Movies ("Unhinged", "The Pope's Exorcist") und - seltener - Nebenrollen in großen Filmen wie "Thor: Love and Thunder". Nun steht nach Thor die nächste Marvel-Verfilmung an, eine größere Schurkenrolle in "Kraven the Hunter" (ab August 2024). Aber auch Superheldenfilme befinden sich mittlerweile auf dem absteigenden Ast.