Das war ihr letztes Interview

Sie selbst befreit sich nun von dem Druck, weiter in der Öffentlichkeit zu stehen. Im Gespräch mit dem "Stern" betont sie am Ende deutlich, dass dies das "letzte Interview" sei, das sie geben wolle. "Ich glaube nun ist alles gesagt", so die Kubitschek.

Seit Frühjahr 2022 lebt Ruth Maria Kubitschek in Ascona am Lago Maggiore. Sie wurde 1931 in der damaligen Tschechoslowakei geboren und floh mit ihren Eltern nach Sachsen-Anhalt. Später verließ sie mit Sohn Alexander im Gepäck die DDR sowie ihren damaligen Ehemann, den Opern-Regisseur Götz Friedrich. Ab 1976 war sie bis zu dessen Tod 40 Jahre lang mit "Traumschiff"-Produzent Wolfgang Rademann (1934-2016) liiert.