Ruth Maria Kubitschek verkauft ihren "Garten der Aphrodite"

"Das Objekt hat natürlich einen ideellen Mehrwert, weil man weiß, dass dieser Garten ihre Herzensgeschichte war und sie hier 30 Jahre gelebt hat", sagte Makler Robert Ferfecki vom Immobilienanbieter Fine Swiss Properties. "Ich bin 90 Jahre alt und schaffe das nicht mehr. Der Garten muss in neue Hände übergehen, die ihn bearbeiten können", zitierte das "St. Galler Tagblatt" Kubitschek, die im deutschen Fernsehen in Kultserien wie "Monaco Franze", "Kir Royal" und "Das Erbe der Guldenburgs" glänzte. Sie sei in ihre Wohnung nach Ascona im Tessin gezogen.