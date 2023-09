"Sie hat mein Leben in vielerlei Hinsicht bereichert"

In dem Gespräch wollte Moderatorin Nischelle Turner (48) von der Schauspielerin wissen, was sie an der Freundschaft mit Jolie am meisten schätzt. "Alles", schwärmte Hayek daraufhin. "Sie hat mein Leben in vielerlei Hinsicht sehr, sehr bereichert - als Mütter, wissen Sie. Und vor allem als Künstler." Sie erzählte weiter, dass die Frauen mit den Jahren "immer näher zusammenwachsen". Das angenehme sei, dass ihre Verbundenheit "einfach natürlich" sei: "Es ist einfach etwas, das fließt."

Nicht nur privat verbringen die Freundinnen viel Zeit miteinander. Im Jahr 2021 spielten die beiden zusammen im Marvel-Film "Eternals". Hayek wirkte auch in Jolies Film "Without Blood" mit, der noch nicht veröffentlicht wurde. Bereits im vergangenen Jahr schwärmte die Mutter einer Tochter gegenüber "Deadline", dass Jolie "die beste Regisseurin ist, mit der ich je zusammengearbeitet habe". Sie habe die Zusammenarbeit mit ihr "absolut geliebt und jede Sekunde davon genossen".