Salma Hayek ist dank unvergesslicher Rollen in Kultfilmen wie "Desperado", "From Dusk till Dawn", "Studio 54" oder "Traffic" zur Ikone Hollywoods aufgestiegen. Die mexikanisch-US-amerikanische Schauspielerin hat sich mit ihrem feurigen Temperament, ihrer kumpelhaften Bodenständigkeit und – zugegeben – auch mit ihrem blendenden Aussehen für immer in unsere Herzen gespielt.

Aktuell ist Hayek in "Magic Mike's Last Dance" im Kino zu sehen – als stinkreiche, wunderschöne, aber auch angespannte Maxandra Mendoza, die den "magischen Michl" vollkommen in Beschlag nimmt. Was Channing Tatums Hüfte ausrichten kann, das können wir uns vorstellen. Dass Hayek wunderschön, aber nicht angespannt ist, wissen wir auch.

Aber ist sie auch steinreich?