Katherine Heigl - "Grey's Anatomy": Katherine Heigl, bekannt für ihre Rolle als Dr. Izzie Stevens in der beliebten Serie "Grey's Anatomy", wurde von den Produzenten gefeuert. Berichten zufolge führte ihr öffentliches Kritisieren der Drehbuchautoren und ihres eigenen Materials zu Spannungen am Set.

Shannen Doherty - "Beverly Hills, 90210": Shannen Doherty, die in der beliebten Serie "Beverly Hills, 90210" die Rolle der Brenda Walsh verkörperte, hatte am Set einen Ruf für ihr schwieriges Verhalten. Nach zahlreichen Konflikten mit den Produzenten wurde sie schließlich entlassen.

Charlie Sheen - "Two and a Half Men": Charlie Sheen, der den charismatischen Womanizer Charlie Harper in "Two and a Half Men" spielte, wurde nach einer Reihe von Kontroversen gefeuert. Sein unprofessionelles Verhalten und öffentliche Ausbrüche führten zur Trennung von der erfolgreichen Sitcom.