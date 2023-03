"Ich will mit euch sprechen, über den Anstieg von Hass und Antisemitismus, den wir überall in der Welt sehen." Mit diesen Worten beginnt Arnold Schwarzenegger seinen 12-minütigen Monolog, der in einem neuen Video auf YouTube zu sehen ist. Darin berichtet er unter anderem von seinem Besuch im ehemaligen größten Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, wo er eine Last gespürt hätte, die "schwerer als jede Kniebeuge" sei.

Schwarzeneggers berührenden Videostatement richtet sich an all jene, die womöglich selbst den "einfacheren Weg des Hasses" gewählt haben.