Privates Glück

Mit James-Bond-Darsteller Sean Connery (1930-2020) pflegte Caine eine enge Freundschaft, vor allem in seinen Karriereanfängen. Beide teilten in den 50er-Jahren den Wunsch, berühmt zu werden und beide arbeiteten sich mühsam durch kleinere Film- und Theaterrollen nach oben - mit Erfolg. Im Jahr 2000 gewährte Queen Elizabeth II. beiden Filmstars eine große Ehre: Sie schlug erst Connery am 5. Juli und später Caine am 16. November zum Ritter.

1973 heiratete Caine die ehemalige "Miss Guyana" Shakira Caine (76), die seither wortwörtlich ständig an seiner Seite ist. "Meine Frau begleitet mich einfach überall mit hin", erklärte Caine 2018 der "Daily Mail". Dadurch habe ihre Ehe so lang gehalten. Er habe einfach nie die Gelegenheit gehabt, an einen Seitensprung zu denken.