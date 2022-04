"Supernatural": Dieser Serien-Star outete sich als bisexuell

Was ist der Grund hinter dem Coming-Out?

Wir freuen uns, dass Misha Collins offen mit seiner Sexualität umgeht, fragen uns aber auch, wieso er erst jetzt darüber spricht. Hat es etwa damit zu tun, dass "Supernatural" nun beendet ist? Oder sah er bisher schlicht und einfach keinen Grund, fühlte keine Notwendigkeit, diesen doch sehr privaten Aspekt seines Lebens kundzutun? Immerhin sollte die eigene Sexualität als natürlich hingenommen und per se kein Thema sein, das man dezidiert ansprechen muss.

Wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo in der Mitte. Collins jedenfalls machte bei seinem Auftritt nach wie vor nicht den Eindruck, nur über seine sexuelle Orientierung definiert zu werden. Sein Coming-Out ist beinahe keines, so selbstverständlich geht er mit dem Thema um. Gut so!

Misha Collins war von 2001 bis 2021 mit der Autorin und Sexualhistorikerin Victoria Vantoch verheiratet, die beiden haben sowohl einen Sohn als auch eine Tochter. Als nächstes wird er in der Schurkenrolle des Two Face in der CW-Serie "Gotham Knights" zu sehen sein.