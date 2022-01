Diese 10 Serienfiguren haben Besseres verdient!

Die ehemalige "Sex and the City"-Ikone wurde in der Serien-Fortsetzung übel abgesägt: Kurzerhand wurde sie nach London abgeschoben. Der Grund: Samantha kündigte Carrie die Freundschaft, nachdem diese sie als ihre PR-Agentin gekündigt hatte. Zwar waren Egozentrik und Exzentrik immer schon zwei herausstechende Merkmale der Figur, doch dass Samantha deswegen gleich den Kontinent wechselt, das ist dann doch schwer zu schlucken.

Auch ist es nicht nachvollziehbar, wieso sie auch Miranda und Charlotte den Rücken zukehrte – und sie nicht zu Bigs Beerdigung auftauchte. Das passt einfach nicht zu Sam!

"And Just Like That" ist auf Sky zu sehen. Hier geht's direkt zur Serie!