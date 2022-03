Reeves: "Kann man so interpretieren"

"The Batman"-Regisseur Reeves unterstützte im Interview zwar Kravitz' Sichtweise prinzipiell, verpasste allen queeren Batman- und Catwoman-Fans aber gleichzeitig einen kleinen Dämpfer: "[Der Film ist] der Figur von Selina Kyle sehr treu." Er habe mit Kravitz über die Beziehung zwischen Selina und Anika gesprochen und beide kamen zur Erkenntnis, dass Selina sich zu StreunerInnen hingezogen fühlt, weil sie früher selbst eine war. Auch Anika sei wie eine Streunerin "und [Selina] liebt sie. Sie stellt tatsächlich diese Verbindung dar, die [Selina] zu ihrer Mutter hat, die sie verloren hat."

Weiter fügte Reeves hinzu: "Ich glaube also nicht, dass wir speziell in diese Richtung gehen wollten, aber man kann es sicher so interpretieren. [Selina] verbindet eine Intimität sowie eine enorme und tiefe Fürsorge mit [Anika]. Es ist mehr als eine reine sexuelle Verbindung, aber wir wollten tatsächlich eine sehr innige Beziehung zwischen ihnen darstellen."

“The Batman” läuft ab 3. März in den Kinos. Hier geht’s zu den Spielzeiten.