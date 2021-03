"Top Gear"-Moderatorin Sabine Schmitz verstorben

Die ehemalige Rennfahrerin und “Top Gear”-Moderatorin Sabine Schmitz erlag am 16. März an ihrem Krebsleiden. Schmitz gewann im Jahr 1996 als erste Frau das Langstreckenrennen am Nürburgring. Im Sommer 2020 schrieb die 51-Jährige, dass sie an einem "extrem hartnäckigen Krebs“ leide.

"Sabine war ein beliebtes Mitglied der Top-Gear-Familie. Sie war seit 2016 im Team und hatte ihren ersten Auftritt im Jahr 2004. Jeder, der das Vergnügen hatte, mit ihr zu arbeiten, ist von der Todesnachricht schockiert“, sagte “Top Gear“-Produzent Clare Pizey gegenüber "Deadline".