Trotz Augenproblemen: Judi Dench denkt nicht an Rente

Judi Dench (88) will sich nicht von ihren schweren Augenproblemen bremsen lassen. Trotz ihrer immer stärker voranschreitender Makuladegeneration will die Schauspielerin weiter arbeiten: "So viel wie ich kann", sagte sie gegenüber der britischen Zeitung "The Mirror".

2012 wurde bei der Oscarpreisträgerin die altersbedingte, nicht heilbare Erkrankung der Netzhaut diagnostiziert. Dabei geht die Sehfähigkeit im Bereich des schärfsten Sehens verloren.