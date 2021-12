Weihnachten muss still, besinnlich und melancholisch sein. Sagt wer?! Gerade in der angeblich stillsten Zeit des Jahres lechzt unsere Film-Seele nach Actionstreifen mit viel Krach, Tschack und Kabumm – denn man will ja schließlich immer genau das, was man nicht haben kann.

Action-Weihnachtsfilme haben entweder Weihnachten selbst zum Thema oder spielen mehr oder wenig zufällig an diesen Feiertagen. Sie sind wie Geschenke, bei denen wir beim Auspacken wissen, was wir bekommen: nämlich nie enden wollende Adrenalin-Schübe, ohne dabei Angst vor Konsequenzen haben zu müssen.

Wie auch immer: Ruhig und besinnlich ist hier nicht viel, dafür sind die Nerven von überbordender Spannung gereizt und das Fest der Liebe wird zum dreckigen und blutigen Action-Fest, das berauschend tiefrote Zeilen in den Himmel schreibt.

Die 10 besten Action-Weihnachtsfilme: