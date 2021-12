Star Wars: The Bad Batch

Was bei Marvel funktioniert, klappt bei "Star Wars" schon lange: Nach "The Mandalorian" und "The Clone Wars" wird mit "Star Wars: The Bad Batch" das "Star Wars"-Universum weiter ausgebaut, diesmal (wieder) im fetzigen Animationsstil. Die Serie setzt da an, wo "The Clone Wars" aufgehört hat und stellt eine ganz spezielle Klon-Krieger-Spezialeinheit in den Fokus, die sich ihren Weg durch eine sich rasant schnell ändernde Galaxie schlagen muss.

Kann mit seinem Vorgänger problemlos mithalten und fühlt sich vertraut, aber dennoch erfrischend neu an. Zudem ist "Star Wars: The Bad Batch" derart auf Zug inszeniert, dass wir ZuseherInnen in Schnappatmung versetzt werden.

