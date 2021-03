Die 10 besten Komödien-Klassiker auf Amazon Prime

Monty Python's Das Leben des Brian (1979)

Und noch einmal Monty Python – diesmal geht's aber weit göttlicher zu (oder auch nicht): Die pfiffig-kecke Satire setzt sich pointiert, wagemutig und humoristisch-intelligent-philosophisch mit dem Bibelmythos auseinander, die Lebensgeschichte Jesu dient als (gar nicht subtiler) Subtext des Leben des Protagonisten Brian (Graham Chapman).

Ob das blasphemisch ist oder nicht, darüber streitet man sich heute noch und muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Unbestreitbar ist jedoch, dass "Das Leben des Brian" himmelschreiender Klamauk ist, so irrwitzig und absurd, dass man lachen muss, obwohl man es manchmal gar nicht möchte. Die Szene, in der Brian ans Kreuz genagelt "Always look on the bright side of life" trällert, ist einer dieser Momente. Aber auch ein Moment, der das Kino für immer geprägt hat.

