Kung-Fu-Meister Shang-Chi (Simu Liu) wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert, obwohl er davon gar nichts wissen will. Er hat sich nämlich schon längst von seinem scheinbar unsterblichen Vater Xu Wenwu (Tony Leung), dem unbarmherzigen und gefürchteten Anführer der "Zehn Ringe", abgewandt, nachdem er in seiner Kindheit einen gnadenlosen Drill über sich ergehen lassen musste und zum Killer ausgebildet wurde. Die mysteriöse Organisation hat angeblich schon seit geraumer Zeit in der MCU-Welt gut verborgen die Fäden gezogen. Shang-Chi tritt nun an, um sie zu Fall zu bringen.

Auch wenn Michelle Yeoh nur eine Nebenrolle in diesem Marvel-Film spielt, zeigt sie abermals, dass nicht nur eine großartige Schauspielerin, sondern auch eine geniale Kampfkünstlerin in ihr steckt. "Shang-Chi" ist der erste asiatische Marvel-Held und die Einflüsse des Superhelden-Films sind auch im Yeoh Oscar-Hit "Everything Everywhere All at Once" zu finden.



"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ist auf Disney+, Amazon Prime Video, und AppleTV+ verfügbar. Hier geht's direkt zu "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"!



Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!