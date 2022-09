Roald Dahl: Seine 5 besten Kinderbuch-Verfilmungen

Die wahrscheinlich berühmteste Dahl-Verfilmung ist gleichzeitig auch eine von Johnny Depps besten Filmen: Wonkas Schokoladenfabrik ist ein modernes und kunterbuntes Schlaraffenland, in dem man schon mal in riesiges Obst verwandelt, in ein Abfall-Loch geworfen oder durch Raum und Zeit teleportiert wird. Ach ja, Schokoladenflüsse gibt es natürlich auch.

Gespickt mit frechen One-Linern, überbordendem visuellem Einfallsreichtum und ebenso großer Spiellaune von Alt- und Jungstars, nimmt uns Regisseur Tim Burton mit in eine berauschende Märchenwelt, die sich als überraschend klar formuliertes Plädoyer für Kindlich-Sein herausstellt und wie kein anderer Familien-Film Mut zum Kontrollverlust zeigt.

Der 2005er-Streifen ist ein Remake des gleichnamigen 1964er-Filmhits mit Gene Wilder, der ebenfalls sehr zum empfehlen ist.

Ist auf Netflix, Apple TV+ und Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's zum Film!