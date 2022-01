Die besten Streaming-Highlights Anfang Jänner 2022

"THE JOURNALIST", Staffel 1 (13. Jänner)

Regie: Michihito Fujii

Mit: Go Ayano, Ryoko Yonekura, Ryusei Yokohama, Shinobu Terjima, Masato Hagiwara

Nachdem "The Journalist" im Vorjahr bei den japanischen Filmpreisen groß abräumen konnte, gibt es nun eine gleichnamige Serienversion des Politthrillers. Im Fokus steht dabei die Lokalreporterin Anna Matsuda (Ryoko Yonekura), die sich eigentlich als Einzelkämpferin versteht und den Dingen auf den Grund gehen will. So auch, als sie einem skandalträchtigen Tipp nachspürt und dabei Verstrickungen und Korruption in der Regierung aufdeckt. Doch wie weit kann und soll Journalismus gehen, wenn die gesamte politische Landschaft unterzugehen droht?

"THE HOUSE", Miniserie (14. Jänner)

Regie: Emma de Swaef, Marc Roels, Niki Lindroth von Bahr, Paloma Baeza

Mit: Matthew Goode, Miranda Richardson, Helena Bonham Carter, Jarvis Cocker, Claudie Blakely

Niemand ist vor Angst gefeit, ganz egal ob Katze, Maus oder Mensch. In der aus drei Episoden bestehenden Miniserie "The House" sind es drei unterschiedliche Protagonisten, die zu verschiedenen Zeiten in dem selben Haus leben.

Die wunderschön gestalteten Puppen und das detailreiche Setting erinnern dabei an Stop-Motion-Großtaten wie "Der fantastische Mr. Fox" von Wes Anderson, was auch für den lakonisch-düsteren, dabei aber durchaus humorvollen Grundton, der nicht zuletzt durch so prominente Stimmen wie Miranda Richardson, Helena Bonham Carter und Jarvis Cocker verstärkt wird, gilt. Hier gibt es dezenten Grusel, aber eben künstlerisch anspruchsvollen.