Die besten Streaming-Highlights Anfang November 2021

"Maradona – Leben wie ein Traum", Staffel 1 (29. Oktober)

Regie: Alejandro Aimetta, Roger Gual, Edoardo De Angelis

Mit: Nazareno Casero, Juan Palomino, Nicolas Goldschmidt, Julieta Cardinali, Laura Esquivel

Die knapp vor einem Jahr verstorbene Fußballlegende Diego Maradona reiht sich nun ebenfalls ein in die Liga jener fußballerischen Gentlemen, die ein eigenes Streamingformat bekommen. Waren es bei der Kollegenschaft allerdings meist Dokuformate, stellt "Maradona - Leben wie ein Traum" ein Fictionformat dar.

Maradona wird dabei von Nazareno Casero, Juan Palomino und Nicolas Goldschmidt über die Höhen und Tiefen einer außergewöhnlichen Karriere gespielt, die ihn von den Anfängen in Villa Fiorito in Argentinien bis zum Fußballgott in Barcelona und Neapel führte.

"FC BAYERN – Behind the Legend", Doku-Serie (2. November)

Regie: Simon Verhoeven, Nepomuk V. Fischer

Der Blick hinter die Kulissen von legendären Fußballvereinen hat im Streaminggeschäft mittlerweile eine gewisse Tradition erlangt.

Diese Ehre wurde in den vergangenen Jahren etwa Manchester City, Juventus Turin oder Borussia Dortmund zuteil, nun ist auch der FC Bayern München dran: Die sechsteilige Dokumentation "Behind the Legend" nähert sich dem deutschen Rekordmeister, bei dem in den vergangenen Jahren der österreichische Fußballstar David Alaba eine zentrale Rolle einnahm. Der Fokus liegt dabei auf der abgelaufenen, durch Corona stark beeinträchtigen Saison, wobei insgesamt mehr als 2.000 Stunden Rohmaterial zur Verfügung standen.