Die besten Streaming-Highlights Ende Jänner 2022

"CHOSEN", Staffel 1 (27. Jänner)

Regie: Kaspar Munk

Mit: Andrea Heick Gadeberg, Albert Rudbeck Lindhardt, Nicolaj Kopernikus, Malaika Berenth Mosendane, Andreas Dittmer

Die dänische Kleinstadt Middlebo ist in jeglicher Hinsicht Durchschnitt - mit einer Ausnahme: Vor 17 Jahren ist hier ein Meteor abgestürzt. Für die Teenagerin Emma (Malaika Berenth Mosendane) ist der riesige Krater, der davon geblieben ist, ein Sinnbild ihres eigenen Daseins.

Denn irgendwie gehört sie nicht hierhin. Folglich sucht sie nach der Lösung für dieses Dilemma und stößt dabei auf einige mysteriöse Hinweise, die ihren Blick nicht nur auf ihre Mitmenschen, sondern auch Richtung Himmel schweifen lassen. Die Serie "Chosen" bietet Netflix-Zutaten par excellence: jugendliches Drama, eine schlagfertige Clique, unheimliche Machenschaften und eine Bedrohung, die alles zu vernichten droht...

Regie: Michael Lehmann

Mit: Michael Ealy, Kristen Bell, Tom Riley, Rachel Ramras, Christopher Chen

Ein bisschen Hitchcock gefällig? In der sperrig betitelten Miniserie "The Woman In The House Across The Street From The Girl In The Window" muss eine herrlich überdrehte Kristen Bell als äußerst trinkfreudige Anna zusehen, wie im Haus gegenüber jemand ermordet wird. Oder etwa doch nicht?

Die junge Frau ist sich nicht ganz sicher, kommt zu ihrem Alkoholkonsum doch noch eine ausgeprägte Pillenaffinität, die schon mal die Wirklichkeit verschwimmen lässt. Dabei hätte der gut aussehende Nachbar (Tom Riley) doch so viel Potenzial gehabt. Anna macht sich jedenfalls daran, die Sache aufzuklären, was naturgemäß einige Schwierigkeiten mit sich bringt.