Die besten Streaming-Highlights Ende Juni 2021

"Wolfgang" (25. Juni)

Regie: David Gelb

Schlicht "Wolfgang" nennt Disney seine Hommage an den gebürtigen Kärntner Starkoch Wolfgang Puck, der mittlerweile über 100 Restaurants weltweit betreibt und zum Liebling der Stars aufgestiegen ist.

Regisseur David Gelb zeichnet darin die Lebensgeschichte des aus St. Veit an der Glan gebürtigen Wirbelwinds nach, der es nach einer schwierigen Kindheit in den 1950ern später mit 24 Jahren in die USA schaffte.

Heute gehört er mit seinem Gastrounternehmen, zu dem auch das legendäre Spago in Los Angeles zählt, zu den prominentesten Vertretern seiner Zunft in den Staaten, der sogar mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt wurde. Oder wie es Puck selbst ausdrückt: "Wir nennen es den amerikanischen Traum."

"Pride", Doku-Serie (25. Juni)

Regie: Tom Kalin, Andrew Ahn, Cheryl Dunye, Anthony Caronna und Alex Smith, Yance Ford, Ro Haber

Derzeit wird der Pride Month der queeren Community gefeiert - und Disney bringt dazu passend "Pride" bei seinem Streamingdienst. Sechs Regisseure und Regisseurinnen wie Cheryl Dunye oder Yance Ford erzählen in dieser sechsteiligen Doku Geschichten aus der LGBTQ+-Gemeinschaft, die nicht zuletzt die USA des Jahres 2021 geformt haben. Das Themenspektrum reicht dabei vom queeren Erbe der Bürgerrechtsbewegung über die FBI-Überwachung Homosexueller in den 1950er-Jahren bis zum Kampf um die Öffnung der Ehe.