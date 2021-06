Die 10 besten Drogenfilme auf Amazon Prime

City of God (2002)

Das kubanische filmische Meisterwerk "City of God" lässt sich am besten mit dem berühmten Zitat von Alfred Hitchcock beschreiben: "Ein Blick in die Welt beweist, dass Horror nichts anderes ist als Realität."

Regisseur Fernando Meirelles erzählt aus der Sicht eines Buben von Tod, Elend und Gewalt, von Bandenkriegen, Drogenkartellen und korrupten Polizisten. Die Handlung spannt sich über mehrere Jahrzehnte wir werden Zeug*innen davon, wie aus kleinen Verbrechern von der Straße mächtige Überlebens-Kämpfer werden.

"City of God" setzt dabei auf Authentizität auf höchster Ebene, nicht nur visuell, sondern auch bei den Schauspieler*innen: Meirelles besetzte den Cast fast ausschließlich mit Jugendlichen aus den Elendsvierteln von Rio de Janeiro, die Szenen selbst sind beinahe zur Gänze improvisiert. Schonungslos und mit aller Gewalt werden wir somit in die hässliche Realität einer schmerzvollen Welt geworfen – und einmal mehr wird uns bewusst: Die abgebildete Realität ist noch viel verstörender als es jede noch so explizite Fiktion je sein könnte.

"City of God" ist nicht im Prime-Abo enthalten.

Hier geht's zum Film!